Plage, coquillages et farfouillage Arès

Plage, coquillages et farfouillage

Saint-Brice Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-24

Parcours ludique sur la plage, animé par un guide nature.

Pour les enfants de 3 à 7 ans Payant.

Inscription obligatoire.

Renseignements au 05 56 60 18 07.

Lieu bassin de baignade de Saint-Brice. .

Saint-Brice Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com

English : Plage, coquillages et farfouillage

