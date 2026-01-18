Plage, coquillages et farfouillage Arès
Plage, coquillages et farfouillage Arès mardi 17 février 2026.
Plage, coquillages et farfouillage
Saint-Brice Arès Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17
Date(s) :
2026-02-17 2026-02-24
Parcours ludique sur la plage, animé par un guide nature.
Pour les enfants de 3 à 7 ans Payant.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 56 60 18 07.
Lieu bassin de baignade de Saint-Brice. .
Saint-Brice Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07 info@ares-tourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Plage, coquillages et farfouillage
L’événement Plage, coquillages et farfouillage Arès a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme d’Arès