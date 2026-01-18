Plage, coquillages et farfouillage Arès

Plage

Plage, coquillages et farfouillage Arès mardi 17 février 2026.

Plage, coquillages et farfouillage

Saint-Brice Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-17
fin : 2026-02-17

Date(s) :
2026-02-17 2026-02-24

Parcours ludique sur la plage, animé par un guide nature.

Pour les enfants de 3 à 7 ans Payant.
Inscription obligatoire.
Renseignements au 05 56 60 18 07.
Lieu bassin de baignade de Saint-Brice.   .

Saint-Brice Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 60 18 07  info@ares-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Plage, coquillages et farfouillage

L’événement Plage, coquillages et farfouillage Arès a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme d’Arès