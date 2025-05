Plage du Lac – Plage du Lac Bruges, 1 juin 2025 10:00, Bruges.

Plage du Lac 1 juin – 21 septembre Plage du Lac Entrée libre sur la plage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-06-01T12:00:00+02:00 – 2025-06-01T19:00:00+02:00

Fin : 2025-09-21T12:00:00+02:00 – 2025-09-21T19:00:00+02:00

À Bordeaux, chaque été sonne l’ouverture de la Plage du Lac ! Un lieu de vacances au cœur de la ville où il est possible de se baigner, de se dépayser, de pique-niquer mais aussi de profiter de nombreuses activités gratuites !

Baignade surveillée

Du 1er juin au 31 août, de 12h à 19h, tous les jours de la semaine (jours fériés inclus)

Du 3 au 21 septembre, uniquement les mercredis et les week-ends

Animations gratuites : sport, lecture et nature

Du 1er juillet au 31 août

SPORT

Tous les jours de la semaine, de 14h à 18h

Lundi : paddleboard

: paddleboard Mardi : escalade (sauf le mardi 1 juillet), stand up paddle et voile

: escalade (sauf le mardi 1 juillet), stand up paddle et voile Mercredi : kayak (sauf le mercredi 2 juillet), stand up paddle et voile

: kayak (sauf le mercredi 2 juillet), stand up paddle et voile Jeudi : boxe française (sauf le jeudi 3 juillet), kayak, stand up paddle et voile

: boxe française (sauf le jeudi 3 juillet), kayak, stand up paddle et voile Vendredi : kayak (sauf le vendredi 4 juillet), stand up paddle et voile

: kayak (sauf le vendredi 4 juillet), stand up paddle et voile Samedi : kayak (sauf le samedi 5 juillet), paddleboard, stand up paddle et voile

: kayak (sauf le samedi 5 juillet), paddleboard, stand up paddle et voile Dimanche : kayak et paddleboard

Tous les samedis de juillet et août (sauf le 16 août), le village sportif itinérant de la ville, Quartiers Sports s’installe sur la Plage. Cécifoot, course d’orientation, golf, rugby, tennis de table, volley, yoga, zumba, jeux surdimensionnés, atelier réparation vélo…

Les activités sont encadrées par les éducateurs sportifs du village et des associations partenaires.

LECTURE

Les mercredis et vendredis (sauf les 6, 8, 13 et 15 août), de 14h à 18h

Biblio plage : un espace aménagé sous les arbres avec des livres et des jeux, animé par l’équipe des bibliothèques de Bordeaux

NATURE

Tous les mercredis, de 14h à 18h

Ateliers développement durable avec la Maison de la Nature et de l’Environnement (MNE). Tout public.

Mercredi 2 juillet : Les dessous de la Mode avec Zero Waste Bordeaux

Un jeu pour découvrir les notions et les critères pour reconnaître et choisir des vêtements éthiques et durables respectueux de l’environnement

Mercredi 9 juillet : Strip-dechet avec Ekolo [Geek]

La consigne est donnée : Faîtes comme à la maison ! Détachez les déchets et jetez-les dans une des corbeilles. Une animation pour tout savoir sur les consignes locales de tri des déchets.

Mercredi 16 juillet : Atelier coréparation vélo avec La Recyclerie Sportive

Mercredi 23 juillet : Jeu de découverte de la biodiversité locale avec Ecosite du Bourgailh.

Des jeux pour découvrir la faune et la flore locale tout en s’amusant.

Mercredi 30 juillet : Lutherie sauvage avec Slowfest

La lutherie sauvage consiste à fabriquer des instruments avec ce que l’on trouve dans nos poubelles. Les musicien·nes du collectif proposent gagner en autonomie en bricolage à travers la manipulation d‘outils et de découvrir une pratique musicale décomplexée et collective en donnant une seconde vie aux déchets.

Mercredi 6 août : Twister du Tri avec Aremac

Découvrir ou revoir les consignes de tri propres en abordant les problématiques liées aux différences de consignes entre territoires. L’objectif du jeu sera de faire le lien entre la typologie du déchet et sa bonne poubelle afin d’assurer le geste de tri adéquat.

Mercredi 13 août : e-graine Nouvelle Aquitaine

Autour d’un puzzle dont chaque pièce représente une partie d’un domicile, échangez sur les éco-gestes et leur efficacité.

Mercredi 27 août : Estampe végétale avec Clac

A partir de plantes et de végétaux qui se trouvent sur la Plage du lac, créez une estampe végétale en créant des empreintes avec les végétaux à l’aide de couleur. Chacun pourra ramaner son tableau végétal. Apprenez à reconnaître les principales espèces botaniques de la Plage du lac (pin maritime, plantain, bruyère, roseau…) en réalisant une création artistique.

Comment participer aux activités ?

Pour les activités sportives, inscrivez-vous sur place à l’accueil animation ou en appelant le 05 56 69 98 58.

Pour les activités nautiques : présenter un justificatif d’identité + pour les mineurs, une attestation de réussite au test préalable à la pratique des activités nautiques ou un brevet d’au moins 25m.

Pour la biblioplage et les animations nature, pas besoin de s’inscrire.

Inscription à la baignade pour les groupes sur réservation : resapiscines@mairie-bordeaux.fr

Prêt de matériel (jeux de plage, jeux de balle)

Tous les jours d’ouverture de 12h30 à 18h

En échange d’un justificatif d’identité.

Plage du Lac Bruges 33520 Le Tasta Gironde Nouvelle-Aquitaine Plage de Bordeaux Lac

Boulevard Jacques Chaban Delmas

33520 Bruges

Accès et Transports :

Tram C, arrêt Les Aubiers

Bus lignes 7, 15, 33, 35

Baignade surveillée et animations gratuites tout l’été !

Pauline Auzemery – Mairie de Bordeaux