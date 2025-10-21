Plage et coquillages Maison du littoral Plougrescant
Maison du littoral Le Gouffre Plougrescant Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-21 10:00:00
fin : 2025-10-30 12:00:00
2025-10-21 2025-10-30
La mer dépose sur les plages de jolis coquillages. Les connaissez-vous? Arriverez-vous à les reconnaitre les yeux fermés? Quelle est leur vie avant de s’échouer? Venez en famille découvrir les trésors de la plage.
Réservation obligatoire. .
Maison du littoral Le Gouffre Plougrescant 22820 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 58 35
