Plages en partage Théâtre Yves Montand Ramatuelle

Ramatuelle

Plages en partage

Théâtre Yves Montand 1332 route de Bonne Terrasse Ramatuelle Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Dans le cadre des troisièmes rencontres annuelles du réseau BeachAccess, journée d’étude ouverte au public “L’accès au rivage entre protection du littoral et inégalités environnementales .

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Théâtre Yves Montand 1332 route de Bonne Terrasse Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00 office@ramatuelle-tourisme.com

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English : Sharing Beaches

As part of the BeachAccess network’s third annual meeting, a study day open to the public on Access to the shoreline between coastal protection and environmental inequalities .

L’événement Plages en partage Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle