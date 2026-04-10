Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Plages en partage Théâtre Yves Montand Ramatuelle

Plages en partage Théâtre Yves Montand Ramatuelle jeudi 7 mai 2026.

Lieu : Théâtre Yves Montand

Adresse : 1332 route de Bonne Terrasse

Ville : 83350 Ramatuelle

Département : Var

Début : jeudi 7 mai 2026

Fin : jeudi 7 mai 2026

Tarif :

Ramatuelle

Plages en partage

Théâtre Yves Montand 1332 route de Bonne Terrasse Ramatuelle Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07
fin : 2026-05-07

Date(s) :
2026-05-07

Dans le cadre des troisièmes rencontres annuelles du réseau BeachAccess, journée d’étude ouverte au public “L’accès au rivage entre protection du littoral et inégalités environnementales .
  .

Théâtre Yves Montand 1332 route de Bonne Terrasse Ramatuelle 83350 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 12 64 00  office@ramatuelle-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sharing Beaches

As part of the BeachAccess network’s third annual meeting, a study day open to the public on Access to the shoreline between coastal protection and environmental inequalities .

L’événement Plages en partage Ramatuelle a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme et de la culture de Ramatuelle

À voir aussi à Ramatuelle (Var)