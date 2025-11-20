Plaidoiries imaginaires : la littérature à la barre FACULTÉ DES LETTRES DE SORBONNE UNIVERSITÉ (Amphi. Liard) Paris
Plaidoiries imaginaires : la littérature à la barre FACULTÉ DES LETTRES DE SORBONNE UNIVERSITÉ (Amphi. Liard) Paris jeudi 20 novembre 2025.
Pour chicaner, gagner son procès, éviter une condamnation, écraser la partie adverse, il faut avoir les mots : le droit a besoin de la littérature.
La littérature, de son côté, adore l’éloquence, les prétoires, les argumentations, les jugements, les retournements de situation. Tout y est : le drame, le crime, la pitié, la haine, la clémence, le suspense, le pathétique.
Dans les textes de plaidoiries et de justice que vous proposent « Les Livreurs », la littérature est à la barre, défendue par nos invités, Maître Jean-Yves Le Borgne, Vice-Bâtonnier et avocat au Barreau de Paris et Maître Sophie Obadia, avocate au Barreau de Paris.
Le jeudi 20 novembre 2025
de 20h00 à 21h30
payant
De 5€ à 10€
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
FACULTÉ DES LETTRES DE SORBONNE UNIVERSITÉ (Amphi. Liard) 17, rue de la Sorbonne 75005 M° Cluny-La Sorbonne / OdéonParis
