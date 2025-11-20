Plaidoiries imaginaires : la littérature à la barre FACULTÉ DES LETTRES DE SORBONNE UNIVERSITÉ (Amphi. Liard) Paris

Pour chicaner, gagner son procès, éviter une condamnation, écraser la partie adverse, il faut avoir les mots : le droit a besoin de la littérature.

La littérature, de son côté, adore l’éloquence, les prétoires, les argumentations, les jugements, les retournements de situation. Tout y est : le drame, le crime, la pitié, la haine, la clémence, le suspense, le pathétique.

Dans les textes de plaidoiries et de justice que vous proposent « Les Livreurs », la littérature est à la barre, défendue par nos invités, Maître Jean-Yves Le Borgne, Vice-Bâtonnier et avocat au Barreau de Paris et Maître Sophie Obadia, avocate au Barreau de Paris.

Le jeudi 20 novembre 2025

de 20h00 à 21h30

payant

De 5€ à 10€

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

FACULTÉ DES LETTRES DE SORBONNE UNIVERSITÉ (Amphi. Liard) 17, rue de la Sorbonne 75005 M° Cluny-La Sorbonne / OdéonParis

https://www.billetweb.fr/let-2025 reservation@leslivreurs.com https://www.facebook.com/production.leslivreurs https://www.facebook.com/production.leslivreurs