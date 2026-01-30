PLAIDOYER POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION Colombières-sur-Orb

PLAIDOYER POUR LA LIBERTÉ D’EXPRESSION

Salle Polyvalente Colombières-sur-Orb Hérault

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

La Cie Utopie d’Olargues propose une lecture théâtralisée puissante autour de la liberté d’expression. Une soirée engagée à Colombières, où les mots deviennent un espace de résistance et de partage

Solidarité avec l’association terres des montagnes à Haïti

6 76 33 01 47

La Cie Utopie d’Olargues présente à Colombières une lecture théâtralisée qui prend la forme d’un véritable plaidoyer pour la liberté d’expression. À travers une sélection de textes incarnés, les comédiens interrogent la place de la parole dans nos sociétés, sa fragilité, sa force et la responsabilité qu’elle engage.

Cette proposition mêle jeu, présence, souffle et adresse directe au public pour rappeler combien la liberté de dire, de créer et de penser demeure essentielle. Les interprètes donnent voix à des récits, des fragments et des prises de position qui résonnent avec l’actualité autant qu’avec nos expériences intimes.

Une soirée engagée, sensible et accessible, qui invite chacun à réfléchir à ce que signifie parler, écouter, transmettre — et à défendre les espaces où la parole peut encore circuler librement.

Libre Participation .

Salle Polyvalente Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 6 76 33 01 47

English :

Cie Utopie d?Olargues presents a powerful staged reading about freedom of expression. A committed evening in Colombières, where words become a space for resistance and sharing

Solidarity with the terres des montagnes association in Haiti

