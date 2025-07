Plainfaing fête le 14 juillet Plainfaing

Réveil en fanfare dès 5 h aux quatre coins de la commune.

Petite restauration et buvette à partir de 19 h. Animation musicale.

Retraite aux flambeaux à 21 h 30 devant la mairie, distribution de drapeaux et lampions aux enfants.

Feu d’artifice à 22h30 suivi d’un bal populaire organisé par l’amicale des sapeurs-pompiers.Tout public

Place de la Mairie Plainfaing 88230 Vosges Grand Est

English :

Fanfare from 5 a.m. all over the town.

Snacks and refreshments from 7 pm. Musical entertainment.

Torchlight procession at 9:30 p.m. in front of the town hall, with distribution of flags and lanterns to children.

Fireworks at 10:30 p.m., followed by a ball organized by the firefighters’ association.

German :

Weckruf mit Fanfaren ab 5 Uhr in allen Ecken der Gemeinde.

Kleine Speisen und Getränke ab 19 Uhr. Musikalische Unterhaltung.

Fackelzug um 21:30 Uhr vor dem Rathaus, Verteilung von Fahnen und Lampions an die Kinder.

Feuerwerk um 22:30 Uhr, gefolgt von einem Volkstanz, der von der Feuerwehrkameradschaft organisiert wird.

Italiano :

Sveglia con fanfare dalle 5 del mattino in tutta la città.

Snack e rinfreschi dalle 19.00. Intrattenimento musicale.

Fiaccolata alle 21.30 davanti al municipio, distribuzione di bandiere e lanterne ai bambini.

Fuochi d’artificio alle 22.30, seguiti da un ballo popolare organizzato dall’associazione dei vigili del fuoco.

Espanol :

Despertar con fanfarrias desde las 5 de la mañana en toda la ciudad.

Aperitivos y refrescos a partir de las 19.00 horas. Animación musical.

Procesión de antorchas a las 21.30 h frente al ayuntamiento, reparto de banderas y farolillos a los niños.

Fuegos artificiales a las 22.30 h, seguidos de un baile popular organizado por la asociación de bomberos.

L’événement Plainfaing fête le 14 juillet Plainfaing a été mis à jour le 2025-06-27 par OT SAINT DIE DES VOSGES