Plaisir Burlesque, Wattignies (Le), Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-14T20:00:00+01:00 – 2026-02-14T22:00:00+01:00
Fin : 2026-02-14T20:00:00+01:00 – 2026-02-14T22:00:00+01:00
Collectif d’effeuillage burlesque
Hybride et décalé
Performances
Chant, lipsync, dragking
Spectacle pour adultes
Wattignies (Le) 13 bd des Martyrs Nantais de la Résistance, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
Cabaret burlesque multiforme Effeuillage, drag, chanson, Clown, performance artistique… burlesque performance