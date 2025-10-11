Plaisir de lire ensemble Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Plaisir de lire ensemble Villedieu-les-Poêles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny samedi 11 octobre 2025.

Plaisir de lire ensemble

Villedieu-les-Poêles 2 rue du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 15:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

Date(s) :

2025-10-11

Rencontre littéraire où chacun-e vient avec ses coups de cœur pour Jean Genêt ou pour d’autres auteurs, et même avec ses propres écrits.

A la Minoterie Bouquinerie Salon de thé, nous pouvons satisfaire nos papilles mais aussi chiner parmi des livres d’occasion.

Ainsi, dans un cadre chaleureux et en toute simplicité, nous marions nourritures terrestres et littéraires. .

Villedieu-les-Poêles 2 rue du Pont Chignon Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 6 77 11 34 36 ghilaine.pov@gmail.com

English : Plaisir de lire ensemble

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Plaisir de lire ensemble Villedieu-les-Poêles-Rouffigny a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Villedieu-les-Poêles