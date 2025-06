Plaisir d’offrir – Le Cabas Luc-en-Diois 26 juin 2025 20:30

Plaisir d’offrir Le Cabas 234 faubourg Saint Laurent Luc-en-Diois Drôme

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2025-06-26 20:30:00

fin : 2025-06-26 21:30:00

2025-06-26

Seul en scène d’Emilie Bonno. « …nous avons autant de raison d’écrire un spectacle que de venir en voir un. Et vu qu’on ne parle que de soi je vais parler de vous. »

Le Cabas 234 faubourg Saint Laurent

Luc-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 18 87 37 reynaudiel@yahoo.com

English :

One-woman show by Emilie Bonno. « …we have as much reason to write a show as to come and see one. And since we only talk about ourselves, I’m going to talk about you. »

German :

Allein auf der Bühne von Emilie Bonno. « … Wir haben genauso viele Gründe, eine Aufführung zu schreiben, wie zu einer zu kommen, um sie zu sehen. Und da wir nur von uns selbst sprechen, werde ich von Ihnen sprechen »

Italiano :

Spettacolo solista di Emilie Bonno. « … Abbiamo tanti motivi per scrivere uno spettacolo quanto per venire a vederlo. E poiché parliamo solo di noi stessi, io parlerò di voi »

Espanol :

Actuación en solitario de Emilie Bonno. « …tenemos tantas razones para escribir un espectáculo como para venir a verlo. Y como sólo hablamos de nosotros mismos, voy a hablar de ti »

