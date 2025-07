PLAISIR TOUR Servian

PLAISIR TOUR Servian lundi 11 août 2025.

PLAISIR TOUR

route de Pézenas Servian Hérault

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-11

fin : 2025-08-11

Date(s) :

2025-08-11

Une bande de potes humoristes parcourt le sud de la France pour une mission (officielle) donner du plaisir, créer du lien et partager la joie du stand-up. Le Plaisir Tour, c’est bien plus qu’une tournée c’est une aventure humaine remplie de rires, d’amour de la scène, et de lieux insolites. Et non, ce n’est pas pour les vacances. Promis. .

route de Pézenas Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 41

English :

A band of comedians travels the south of France to share their passion for stand-up comedy. Not a vacation at all, no! Le Plaisir Tour: laughter, connection and heart.

German :

Eine Gruppe von Komikern reist durch den Süden, um ihre Leidenschaft für Stand-up-Comedy zu teilen. Keineswegs ein Urlaub, nein! Le Plaisir Tour: Lachen, Verbindung, Herz.

Italiano :

Un gruppo di comici viaggia per il sud per condividere la loro passione per la stand-up comedy. Non è affatto una vacanza, no! Le Plaisir Tour: risate, connessione e cuore.

Espanol :

Un grupo de cómicos viaja por el sur para compartir su pasión por la comedia. No son vacaciones, ¡no! Le Plaisir Tour: risas, conexión y corazón.

L’événement PLAISIR TOUR Servian a été mis à jour le 2025-07-16 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE