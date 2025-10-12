Plaisirs baroques Langeac
Plaisirs baroques Langeac dimanche 12 octobre 2025.
Plaisirs baroques
Langeac Langeac Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-12 18:00:00
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-10-12
Concert Plaisirs Baroques
Avec Michak Okon (soprano), Chloé Cullingworth (hautbois), Marie Montlahuc (violon), Jean Beauchamps (violoncelle) et Jacqueline Vallin (clavecin).
A la Chapelle Mère Agnès.
.
Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes animation@ville-langeac.com
English :
Concert Plaisirs Baroques
With Michak Okon (soprano), Chloé Cullingworth (oboe), Marie Montlahuc (violin), Jean Beauchamps (cello) and Jacqueline Vallin (harpsichord).
At Chapelle Mère Agnès.
German :
Konzert Plaisirs Baroques (Barocke Freuden)
Mit Michak Okon (Sopran), Chloé Cullingworth (Oboe), Marie Montlahuc (Violine), Jean Beauchamps (Violoncello) und Jacqueline Vallin (Cembalo).
In der Kapelle Mère Agnès.
Italiano :
Concerto dei Plaisirs Baroques
Con Michak Okon (soprano), Chloé Cullingworth (oboe), Marie Montlahuc (violino), Jean Beauchamps (violoncello) e Jacqueline Vallin (clavicembalo).
Alla Chapelle Mère Agnès.
Espanol :
Concierto Plaisirs Baroques
Con Michak Okon (soprano), Chloé Cullingworth (oboe), Marie Montlahuc (violín), Jean Beauchamps (violonchelo) y Jacqueline Vallin (clave).
En la Chapelle Mère Agnès.
L’événement Plaisirs baroques Langeac a été mis à jour le 2025-09-13 par Communauté de communes des rives Haut-Allier