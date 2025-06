Plaisirs « classiques » en famille Chinon 29 juin 2025 15:30

Orchestre Symphonique Région Centre Val de Loire Tours

Direction Chloé Meyzie

Narrateur Cédric Le Stunff

Outre ses très nombreux déplacements en Région, l’Orchestre Symphonique Région Centre Val de Loire est accueilli dans les plus grandes salles françaises comme la Cité internationale des Congrès de Nantes, le Festival de la Côte Saint André, le Théâtre du Châtelet. Installé à l’Opéra de Tours, l’Orchestre symphonique composé de trente-neuf musiciens, ouvrira ce concert par la célèbre Symphonie des jouets du compositeur austro-hongrois Joseph Haydn. S’en suivra le célèbre Pierre et le loup de Serge Prokofiev. Un chef-d’oeuvre célèbre et connu pour son bestiaire instrumental très populaire auprès de toutes les générations. 17 .

Place Saint-Mexme

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 03 72 infos@musiques-et-patrimoine.com

English :

In addition to numerous regional tours, the Orchestre Symphonique Région Centre Val de Loire plays host to major French venues such as the Cité Internationale des Congrès de Nantes, the Festival de la Côte Saint André and the Théâtre du Châtelet.

German :

Neben seinen zahlreichen Auftritten in der Region ist das Symphonieorchester der Region Centre Val de Loire auch in den größten französischen Konzertsälen zu Gast, wie der Cité internationale des Congrès de Nantes, dem Festival de la Côte Saint André und dem Théâtre du Châtelet.

Italiano :

Oltre a viaggiare ampiamente in tutta la regione, l’Orchestre Symphonique Région Centre Val de Loire è ospite di alcune delle più importanti sedi francesi, tra cui la Cité Internationale des Congrès di Nantes, il Festival de la Côte Saint André e il Théâtre du Châtelet.

Espanol :

Además de viajar por toda la región, la Orchestre Symphonique Région Centre Val de Loire actúa en algunos de los escenarios más importantes de Francia, como la Cité Internationale des Congrès de Nantes, el Festival de la Côte Saint André y el Théâtre du Châtelet.

