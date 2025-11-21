PLAISIRS D’AUTOMNE PAR LA CIE AU FIL DU CONTE Béziers

PLAISIRS D’AUTOMNE PAR LA CIE AU FIL DU CONTE

13A Boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

Venez passer une soirée en compagnie des conteuses d’Au Fil du Conte et déguster leurs fabuleuses soupes en écoutant leurs contes. Dégustez et voyagez avec nous.

Venez passer une soirée en compagnie des conteuses d’Au Fil du Conte et déguster leurs fabuleuses soupes en écoutant leurs contes.

Dégustez et voyagez avec nous.

Payant Réservation conseillée. .

13A Boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 31 27 34

English :

Come and spend an evening in the company of the Au Fil du Conte storytellers, and sample their fabulous soups as you listen to their tales. Taste and travel with us.

Charge Reservations recommended.

German :

Verbringen Sie einen Abend mit den Erzählerinnen von Au Fil du Conte und probieren Sie ihre fabelhaften Suppen, während Sie ihren Erzählungen lauschen. Probieren Sie und reisen Sie mit uns.

Kostenpflichtig Reservierung empfohlen.

Italiano :

Venite a trascorrere una serata con i cantastorie di Au Fil du Conte e assaggiate le loro favolose zuppe mentre ascoltate i loro racconti. Assaggiate e viaggiate con noi.

A pagamento Si consiglia la prenotazione.

Espanol :

Venga a pasar una velada con los cuentacuentos de Au Fil du Conte y deguste sus fabulosas sopas mientras escucha sus relatos. Saboree y viaje con nosotros.

De pago Se recomienda reservar.

