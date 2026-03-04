PLAISIRS DE BOUCHE, Département du Loiret,

PLAISIRS DE BOUCHE Jeudi 1 janvier 2032, 02h00 Département du Loiret Loiret

En ce soir d’hiver, le Docteur Van de Slip a concocté pour vous un menu de textes et de chants qui, à n’en pas douter, saura enivrer vos sens et séduire votre palais.

Désirs, plaisirs, ce soir nous vous mettons l’eau à la bouche avec quelques douceurs musicales, nous titillons vos papilles par quelques mots doux, nous fêtons les appétits !

Loiret Centre-Val de Loire

Proposition de spectacle pour le catalogue culturel du Loiret

Maxence THIREAU