Plaisirs de lire, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux
samedi 19 septembre 2026 · Le Temps des Cerises · Issy-les-Moulineaux
Informations pratiques
Plaisirs de lire Samedi 19 septembre, 11h00 Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine
Entrée libre sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00
Plaisir de lire
Avec l’association Lire et Faire Lire. Une séance de lecture adaptée aux plus jeunes en lien avec la programmation du Temps des Cerises.
A partir de 3 ans (enfant accompagné) ; Durée : 45 minutes
Les samedis à 11h
Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.clavim.asso.fr/reservation-le-temps-des-cerises »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.
En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.
Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)
Du mardi au vendredi de 14h à 19h
Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h
Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.
Lecture pour enfant à partir de 3 ans (enfant accompagné) durée : 45 minutes lecture CLAVIM
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