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PLAISIRS DE PLAGE – MÉDITERRANÉE Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix
vendredi 18 septembre 2026 · Bureau d'Art et de Recherche | La QSP Galerie · Roubaix
Informations pratiques
PLAISIRS DE PLAGE – MÉDITERRANÉE Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix 18 septembre – 14 novembre
Plaisirs de plage – Méditerranée, une exposition qui réunit photographies, peintures, œuvres plastiques et documents figurés autour d’un territoire aussi familier que chargé d’histoires.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-11-14T19:00:00.000+01:00
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Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Roubaix
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