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PLAISIRS DE PLAGE – MÉDITERRANÉE Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix

vendredi 18 septembre 2026 · Bureau d'Art et de Recherche | La QSP Galerie · Roubaix

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Bureau d'Art et de Recherche | La QSP Galerie
Adresse
112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix
Ville
Roubaix

PLAISIRS DE PLAGE – MÉDITERRANÉE Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie Roubaix 18 septembre – 14 novembre

Plaisirs de plage – Méditerranée, une exposition qui réunit photographies, peintures, œuvres plastiques et documents figurés autour d’un territoire aussi familier que chargé d’histoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00.000+02:00
Fin : 2026-11-14T19:00:00.000+01:00

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Bureau d’Art et de Recherche | La QSP Galerie 112 avenue Jean Lebas, 59100 Roubaix Roubaix


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