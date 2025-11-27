PLAN A 3 – PELOUSSE PARADISE Ales

PLAN A 3 Début : 2026-02-13 à 21:00. Tarif : – euros.

Un spectacle où ces 3 comédiens n’hésiteront pas à vous embarquer dans leur délire au sens propre du terme…Pierre-Antoine et Camille, couple amoureux de trentenaires, cherchent à donner un second souffle à leur routine sexuelle et à rebooster leur libido. Comme beaucoup de personnes (toi aussi qui est en train de lire, fais pas genre !) ils vont vouloir expérimenter le plan à 3.Débarque alors Gwen, une libertine complètement déjantée…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PELOUSSE PARADISE 3 RUE JOSUE LOUCHE 30100 Ales 30