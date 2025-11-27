PLAN A 3 – THEATRE DE MONTELIMAR Montelimar

PLAN A 3 Début : 2026-02-19 à 20:00. Tarif : – euros.

MEDIASPECTACLES L 2-1076214 / L 3- 1076215 Présente Une comédie caliente et participative où ces 3 comédiens n’hésiteront pas à vous embarquer dans leur délire au sens propre du terme…Pierre-Antoine et Camille, couple amoureux de trentenaires, cherchent à donner un second souffle à leur routine sexuelle et à rebooster leur libido.Comme beaucoup de personnes (toi aussi qui est en train de lire, fais pas genre !) ils vont vouloir expérimenter le plan à 3.Débarque alors Gwen, une libertine complètement déjantée… Renseignement & réservation: 04.75.01.00.20PMR: mediaspectacles@hotmail.fr

THEATRE DE MONTELIMAR 1 PLACE DU THEATRE 26000 Montelimar 26