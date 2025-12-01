¡Plan À 3 ? Une date, trois lieux Babour Sauvage Paris

Nous avons prit une fessée en 2023 puis une autre en 2024, pour être sûr,on a recommencé en 2025, cette fois, c’est une fessée à trois main qui nous attend pour 2026 !

Au programme? Aucune bonne résolution en vue mais un grand écart de bêtises pour bien terminer l’année et la commencer en pleine forme !

A la Folie

23h-6h

23h-1h: Diane https://soundcloud.com/dian3k

1h-3h: Mely https://soundcloud.com/mely_music

3h-6h: Bande de filles https://soundcloud.com/bandedefilles: https://soundcloud.com/itsnaajet + https://soundcloud.com/yesleleon )

Cabaret Sauvage

5h30-12h

Microclimat https://soundcloud.com/collectifmicroclimat

5h30-7h30 : Ottoké & Ranki https://soundcloud.com/o-t-t-o-k-e

7h30-9h00 : Frères Tiimal https://soundcloud.com/timal_music

9h00-10h30 : Remote b2b RadaR https://soundcloud.com/remote-musik

10h30-12h : Mr.Smiff & Antoine Calvino https://soundcloud.com/mr-smiff b2b https://soundcloud.com/antoinecalvino

‍☠️Babour Sauvage

6h-14h

6h-9h : El Hey https://soundcloud.com/el-hey

9h-12h: Mic Mac https://soundcloud.com/micmaccrew

12h-15h: Nicol https://soundcloud.com/nicol-aiecollectif

¡Plan à 3? Plan à 1, c’est bien ! Plan à 2, c’est mieux ! Plan à 3, on tente une fois?

Le mercredi 31 décembre 2025

de 06h00 à 14h00

Le mercredi 31 décembre 2025

de 05h30 à 12h00

Le mercredi 31 décembre 2025

de 23h00 à 06h00

payant

À La Folie : de 9,50 à 19,50 euros.

Cabaret Sauvage : 15,99 euros.

Babour Sauvage : 18,99 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Babour Sauvage 59, boulevard Macdonald 75019 Paris



