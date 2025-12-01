PLAN B Théâtre de Chaoué Allonnes

PLAN B

Théâtre de Chaoué 11, Rue du Moulin de Chaoué Allonnes Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:30:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Spectacle de marionnettes 30 minutes A partir de 7 ans

En un mot, Plan B est une histoire sans mots dits ni mots doux, truffée de non-dits, qui raconte tantôt à demi-mots, tantôt à mots couverts, la poursuite infernale d’une suspecte par un inspecteur, qui lui, ne semble pas avoir dit son dernier mot…*

*Attention, tout ceci est à prendre strictement au pied de la lettre ! .

Théâtre de Chaoué 11, Rue du Moulin de Chaoué Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire contact@theatredechaoue.fr

English :

Puppet show 30 minutes From age 7

German :

Puppenspiel 30 Minuten Ab 7 Jahren

Italiano :

Spettacolo di marionette 30 minuti A partire da 7 anni

Espanol :

Espectáculo de marionetas 30 minutos A partir de 7 años

L’événement PLAN B Allonnes a été mis à jour le 2025-10-14 par CDT72