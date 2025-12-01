PLAN B Théâtre de Chaoué Allonnes
Théâtre de Chaoué 11, Rue du Moulin de Chaoué Allonnes Sarthe
Spectacle de marionnettes 30 minutes A partir de 7 ans
En un mot, Plan B est une histoire sans mots dits ni mots doux, truffée de non-dits, qui raconte tantôt à demi-mots, tantôt à mots couverts, la poursuite infernale d’une suspecte par un inspecteur, qui lui, ne semble pas avoir dit son dernier mot…*
*Attention, tout ceci est à prendre strictement au pied de la lettre ! .
English :
Puppet show 30 minutes From age 7
German :
Puppenspiel 30 Minuten Ab 7 Jahren
Italiano :
Spettacolo di marionette 30 minuti A partire da 7 anni
Espanol :
Espectáculo de marionetas 30 minutos A partir de 7 años
