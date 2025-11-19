Plan Chœur, une chorale éphémère à Paris Parc de la Villette PARIS
Après trois magnifiques éditions, Plan Chœur revient le 19 novembre prochain !
Le principe : réunir 200 personnes le temps d’une soirée pour une chorale éphémère
Le déroulement : pendant 2 heures, on répète une chanson (dévoilée sur place) à 3 voix, accompagnés par un génial chef de chœur professionnel
L’idée : oublier le quotidien et se laisser porter par la musique et l’énergie collective
Que tu sois une chanteuse de douche, de karaoké ou un tenor lyrique, viens tenter l’expérience !
Au programme :
• dès 18h30 : accueil, ouverture du bar et de la restauration (non inclus dans le prix du billet)
• 20h : début des répétitions ;
• 21h45 : dernière interprétation et captation vidéo ;
• 22h : fin du chant, réouverture du bar.
Plan Chœur est une chorale éphémère organisée dans différents lieux parisiens tous les 3 mois pour vibrer à l’unisson !
Le mercredi 19 novembre 2025
de 20h00 à 22h00
payant
Prix de la place : 20 €
Public jeunes et adultes.
Parc de la Villette 211 avenue Jean Jaurès 75019 PARIS
https://planchoeur.fr/ elise@planchoeur.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61577276762312 https://www.facebook.com/profile.php?id=61577276762312