Plan d’eau des Monteaux

Vivy Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 10:00:00

fin : 2026-10-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-05 2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Sur le plan d’eau des Monteaux, classé Espace Naturel Sensible, de nombreux oiseaux se reposent, qu’ils soient de passage ou hivernants.

Avec des animateurs de la Ligue pour la protection des oiseaux d’Anjou, apprenez à les différencier et à les connaître !

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 5 avril 2026 de 10h à 12h.

Dimanche 4 octobre 2026 de 10h à 12h.

Dimanche 1er novembre 2026 de 10h à 12h.

Dimanche 6 décembre 2026 de 10h à 12h. .

Vivy 49680 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 44 44 22 anjou.accueil@lpo.fr

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English :

The Monteaux lake, classified as a sensitive natural area, is a resting place for many birds, whether passing through or overwintering.

L’événement Plan d’eau des Monteaux Vivy a été mis à jour le 2026-03-18 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME