Observation au plan d’eau des Youis

Longué-Jumelles Maine-et-Loire

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 12:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Cette ancienne sablière accueille de nombreuses espèces d’oiseaux qui se succèdent suivant les saisons. C’est l’occasion de les admirer et d’apprendre à les reconnaître.

Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 44 44 22 anjou.accueil@lpo.fr

English :

This former sandpit is home to many species of birds, which change with the seasons. Here you can admire them and learn to recognize them.

German :

In dieser ehemaligen Sandgrube leben zahlreiche Vogelarten, die sich je nach Jahreszeit abwechseln. Hier haben Sie die Gelegenheit, sie zu bewundern und zu lernen, wie man sie erkennt.

Italiano :

Questa ex cava di sabbia ospita molte specie diverse di uccelli, che cambiano con le stagioni. Questa è l’occasione per ammirarli e imparare a riconoscerli.

Espanol :

Este antiguo arenal alberga numerosas especies de aves que cambian con las estaciones. Esta es su oportunidad para admirarlas y aprender a reconocerlas.

