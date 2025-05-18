Observation au plan d’eau des Youis Longué-Jumelles
Observation au plan d’eau des Youis Longué-Jumelles dimanche 14 décembre 2025.
Observation au plan d’eau des Youis
Longué-Jumelles Maine-et-Loire
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 12:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Cette ancienne sablière accueille de nombreuses espèces d’oiseaux qui se succèdent suivant les saisons. C’est l’occasion de les admirer et d’apprendre à les reconnaître.
Longué-Jumelles 49160 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 44 44 22 anjou.accueil@lpo.fr
English :
This former sandpit is home to many species of birds, which change with the seasons. Here you can admire them and learn to recognize them.
German :
In dieser ehemaligen Sandgrube leben zahlreiche Vogelarten, die sich je nach Jahreszeit abwechseln. Hier haben Sie die Gelegenheit, sie zu bewundern und zu lernen, wie man sie erkennt.
Italiano :
Questa ex cava di sabbia ospita molte specie diverse di uccelli, che cambiano con le stagioni. Questa è l’occasione per ammirarli e imparare a riconoscerli.
Espanol :
Este antiguo arenal alberga numerosas especies de aves que cambian con las estaciones. Esta es su oportunidad para admirarlas y aprender a reconocerlas.
L’événement Observation au plan d’eau des Youis Longué-Jumelles a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME