PLAN Libre – Cantine végétarienne et solidaire PLAN Libre Paris

PLAN Libre – Cantine végétarienne et solidaire PLAN Libre Paris mercredi 1 octobre 2025.

PLAN Libre – Cantine végétarienne et solidaire Mercredi 1 octobre, 12h00 PLAN Libre Paris

Restaurant en accès libre. Menu Entrée-Plat-Dessert à 9€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T12:00:00 – 2025-10-01T14:00:00

Fin : 2025-10-01T12:00:00 – 2025-10-01T14:00:00

Implanté au sein du centre d’hébergement de la Cité de Refuge, Plan Libre est un Tiers-lieu de quartier où se retrouvent personnes hébergées, habitant·e·s du quartier, travailleur·euse·s indépendant·e·s, porteurs de projets innovants et salarié·e·s d’entreprise du territoire. Lieu de liens, de convivialité, de partage des savoirs et d’innovation, cet espace intégré et ouvert propose différents services de restauration durable et solidaire, de coworking, d’ateliers, de médiation numérique et de détente, au service de toutes et tous.

PLAN Libre 12 rue Cantagrel Paris 75013 Quartier de la Gare Paris Île-de-France

Une cuisine maison élaborée avec amour à partir de fruits et légumes bio, des boissons biologiques ou faites maison, mais aussi des encas sucrés et salés à tout heure.