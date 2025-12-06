Plan paysage en Cap-Sizun découvrez les projets

Plouhinec Finistère

6 décembre 2025, 10:00-13:00

fin : 2025-12-06 13:00:00

2025-12-06

Depuis près de 8 mois, la Communauté de Communes du Cap-Sizun s’est engagée aux côtés de l’agence de paysage mandataire MONONO dans un Plan Paysage.

Le 6 décembre 2025, les Capistes sont à nouveau conviés à la Maison des Paysages située aux Ateliers Jean Moulin pour la restitution du diagnostic de l’étude. Ce temps d’échange et de partage permettra aux habitants de découvrir la suite du projet et les sites pilotes identifiés. .

Rue de la République Plouhinec 29780 Finistère Bretagne

