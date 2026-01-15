Planche repas Magie close-up par Ambiance Marina Le Coupe Gorge Parthenay

Planche repas Magie close-up par Ambiance Marina

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 12.9 – 12.9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Magie close-up par Ambiance Marina soirée organisée par BLM

Planche repas (avec 5 charcuteries, fromages, gressin, olives, tomates, roulé)

La soirée magie sera suivie d’une scène ouverte.

Sur réservation auprès d’Ambiance Marina. .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 71 92 88

