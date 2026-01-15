Planche repas Magie close-up par Ambiance Marina Le Coupe Gorge Parthenay
Planche repas Magie close-up par Ambiance Marina Le Coupe Gorge Parthenay samedi 17 janvier 2026.
Planche repas Magie close-up par Ambiance Marina
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 12.9 – 12.9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Magie close-up par Ambiance Marina soirée organisée par BLM
Planche repas (avec 5 charcuteries, fromages, gressin, olives, tomates, roulé)
La soirée magie sera suivie d’une scène ouverte.
Sur réservation auprès d’Ambiance Marina. .
Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 71 92 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Planche repas Magie close-up par Ambiance Marina
L’événement Planche repas Magie close-up par Ambiance Marina Parthenay a été mis à jour le 2026-01-12 par CC Parthenay Gâtine