Planches Contact #16 Concours La 25ème Heure Longines La Chapelle Deauville samedi 25 octobre 2025.

La Chapelle 145b, Avenue de la République Deauville Calvados

Samedi 2025-10-25 22:30:00

2025-10-26 12:00:00

2025-10-25

Le concours de la 25ᵉ Heure Longines offre la possibilité d’exprimer sa créativité avec Deauville de nuit comme terrain de jeu, tandis que certains préfèrent prolonger leur sommeil. Chaque année, le passage à l’heure d’hiver nous réserve une heure supplémentaire, un cadeau inattendu.

Le concours photo de la 25ᵉ Heure Longines est accessible à tous, qu’il s’agisse d’amateurs ou de professionnels, que l’on participe seul, en famille ou entre amis. Les participants ont carte blanche pour interpréter Deauville de nuit, en saisissant la beauté des planches, des scènes urbaines, des paysages ou en réalisant des portraits.

Le départ est donné à minuit depuis le parvis des Franciscaines. À partir de ce moment, les participants disposent d’une heure pour capturer leurs images et les transmettre en format numérique aux équipes sur place.

Les photos seront imprimées pendant la nuit et exposées dès le lendemain matin dans le Cloître, où elles seront soumises au jury de Planches Contact, présidé par Rima Abdul Malak.

À midi, le dimanche, tous les participants sont invités à la remise des Prix et partager un temps convivial autour de l’exposition. .

La Chapelle 145b, Avenue de la République Deauville 14800 Calvados Normandie

English : Planches Contact #16 Concours La 25ème Heure Longines

The 25? Heure Longines competition offers the chance to express your creativity, with Deauville at night as your playground, while some prefer to sleep in a little longer. Every year, the changeover to winter time gives us an extra hour, an unexpected gift.

German : Planches Contact #16 Concours La 25ème Heure Longines

Der Wettbewerb zur 25 Stunde Longines bietet die Möglichkeit, seine Kreativität mit Deauville bei Nacht als Spielplatz auszudrücken, während andere ihren Schlaf verlängern möchten. Die Umstellung auf die Winterzeit beschert uns jedes Jahr eine zusätzliche Stunde, ein unerwartetes Geschenk.

Italiano :

Il concorso 25? Heure Longines offre la possibilità di esprimere la propria creatività con Deauville di notte come campo di gioco, mentre alcuni preferiscono dormire un po’ più a lungo. Ogni anno, il passaggio all’ora solare ci regala un’ora in più, un regalo inaspettato.

Espanol :

El concurso 25? Heure Longines ofrece la oportunidad de expresar su creatividad con Deauville de noche como patio de recreo, mientras algunos prefieren dormir un poco más. Cada año, el cambio al horario de invierno nos regala una hora más, un regalo inesperado.

