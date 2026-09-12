Planches Contact Festival #17 A comme Agrandisseur, par le tireur Diamantino Deauville

Informations pratiques

Deauville

Planches Contact Festival #17 A comme Agrandisseur, par le tireur Diamantino

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 17:00:00

fin : 2026-10-24 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Derrière chaque photographie exposée se cache une chaîne de gestes, de savoir-faire et de choix qui façonnent l’image. À travers une performance exceptionnelle, le tireur Diamantino Quintas fait sortir la photographie du laboratoire pour en révéler toute la magie.

Derrière chaque photographie exposée se cache une chaîne de gestes, de savoir-faire et de choix qui façonnent l’image. À travers une performance exceptionnelle, le tireur Diamantino Quintas fait sortir la photographie du laboratoire pour en révéler toute la magie. Sous les yeux du public, l’image apparaît, se révèle et prend vie, rappelant que le tirage est un acte de création à part entière.

Cette performance s’inscrit dans Le Dictionnaire (presque) complet de la photographie , projet collectif porté par le Réseau LUX à l’occasion du Bicentenaire de la photographie. Pour cette publication, le Planches Contact Festival a choisi la lettre A comme Agrandisseur, célébrant cet outil emblématique qui a façonné des générations d’images et de photographes. Une manière sensible et spectaculaire de rendre hommage aux techniques, aux métiers et aux gestes qui continuent de faire vivre la photographie aujourd’hui. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Planches Contact Festival #17 A comme Agrandisseur, par le tireur Diamantino

Behind every photograph on display lies a series of steps, skills and choices that shape the image. Through an exceptional performance, the printer Diamantino Quintas brings photography out of the darkroom to reveal all its magic.

L’événement Planches Contact Festival #17 A comme Agrandisseur, par le tireur Diamantino Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville