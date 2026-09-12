Planches Contact Festival #17 Capsulle temporelle La malle des bicentenaires Deauville

Informations pratiques

Deauville

Planches Contact Festival #17 Capsulle temporelle La malle des bicentenaires

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-23 10:30:00

fin : 2026-10-25 18:30:00

Date(s) :

2026-10-23

À quoi ressemblera la photographie d’aujourd’hui lorsqu’on la regardera dans treize ans ? À l’occasion du bicentenaire de la première photographie permanente réalisée par Nicéphore Niépce, La Malle des bicentenaires imagine une capsule temporelle entièrement consacrée à la photographie francophone.

À quoi ressemblera la photographie d’aujourd’hui lorsqu’on la regardera dans treize ans ? À l’occasion du bicentenaire de la première photographie permanente réalisée par Nicéphore Niépce, La Malle des bicentenaires imagine une capsule temporelle entièrement consacrée à la photographie francophone.

Tout au long de l’année 2026, le projet ambitionne de réunir 10 000 photographies de 10 000 photographes, professionnels comme amateurs une seule image par auteur, obligatoirement réalisée en 2026. Un immense instantané collectif de notre époque, destiné à garder la trace des regards, des pratiques et des sujets qui traversent la photographie aujourd’hui.

Dans le cadre de son voyage à travers plusieurs grands rendez-vous photographiques, La Malle fera étape au Planches Contact Festival. Chacun pourra y déposer une photographie réalisée en 2026 et contribuer ainsi à cette capsule temporelle unique. À l’issue de la collecte, La Malle sera scellée au musée Nicéphore Niépce à Chalon-surSaône, où elle sera conservée jusqu’à sa réouverture en 2039 à l’occasion du bicentenaire du discours de François Arago. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Planches Contact Festival #17 Capsulle temporelle La malle des bicentenaires

What will today’s photography look like when we look back on it in thirteen years’ time? To mark the bicentenary of the first permanent photograph taken by Nicéphore Niépce, *La Malle des bicentenaires* is creating a time capsule entirely dedicated to French-speaking photography.

L’événement Planches Contact Festival #17 Capsulle temporelle La malle des bicentenaires Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville