Planches Contact Festival #17 Gen X / Gen Z de Magnum Photos, rencontre avec Giulietta Palumbo Deauville

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Deauville

Planches Contact Festival #17 Gen X / Gen Z de Magnum Photos, rencontre avec Giulietta Palumbo

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-25 15:00:00

fin : 2026-10-25 16:00:00

Date(s) :

2026-10-25

Comment une génération se raconte-t-elle en images ? Les préoccupations de la jeunesse d’aujourd’hui sont-elles si différentes de celles des années 1950 ?

Comment une génération se raconte-t-elle en images ? Les préoccupations de la jeunesse d’aujourd’hui sont-elles si différentes de celles des années 1950 ?

Avec Giulietta Palumbo, responsable des projets culturels de Magnum Photos, cette rencontre traverse plus de soixante-dix ans d’histoire photographique à travers deux générations que tout semble opposer… et pourtant.

Animé par Lionel Charrier, co-directeur artistique du Planches Contact Festival et directeur photo de Libération, ce dialogue reviendra sur Generation X, projet initié par les fondateurs de Magnum Photos, dont Robert Capa et Henri Cartier-Bresson, qui invitèrent les photographes de l’agence à répondre à un même questionnaire pour dresser le portrait d’une jeunesse en mutation. Réactivé en Normandie, ce principe donne aujourd’hui naissance aux projets de Cristina de Middel sur les atomiques de Cherbourg et de Bruce Gilden auprès des jeunes agriculteurs normands. Une rencontre pour explorer comment Magnum raconte, d’une génération à l’autre, les mutations de nos sociétés.

Rencontre suivie d’une dédicace. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Planches Contact Festival #17 Gen X / Gen Z de Magnum Photos, rencontre avec Giulietta Palumbo

How does a generation tell its story through images? Are the concerns of today’s young people really so different from those of the 1950s?

L’événement Planches Contact Festival #17 Gen X / Gen Z de Magnum Photos, rencontre avec Giulietta Palumbo Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville