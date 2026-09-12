Planches Contact Festival #17 Lee Miller par Jennifer Lesieur Deauville

Informations pratiques

Deauville

Planches Contact Festival #17 Lee Miller par Jennifer Lesieur

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 16:00:00

fin : 2026-11-07 17:00:00

Date(s) :

2026-11-07

Américaine du Paris des années 30, Lee Miller (1907-1977) fut tour à tour mannequin, muse des surréalistes, avant de devenir l’intrépide correspondante de guerre qui a photographié Dachau, la libération de la Normandie… avant de se prendre en photo, en 1945, dans la baignoire d’Hitler.

Américaine du Paris des années 30, Lee Miller (1907-1977) fut tour à tour mannequin, muse des surréalistes, avant de devenir l’intrépide correspondante de guerre qui a photographié Dachau, la libération de la Normandie… avant de se prendre en photo, en 1945, dans la baignoire d’Hitler.

Femme libre, dans ses projets et ses passions, muse puis amante de Man Ray, amie de Picasso et de Paul Éluard, Lee Miller a réinventé plusieurs fois sa vie, à New York, à Paris, lors de l’âge d’or de Montparnasse, au Caire, puis à Londres en 1939. Lee Miller demeure, par sa vie proprement vertigineuse, l’une des grandes photographes du 20ᵉ siècle, et une femme de légende. Tout à la fois insubmersible et fragile, engagée et fantasque. Toute sa vie durant, elle a épousé les soubresauts du 20ᵉ siècle, oscillant, par de fulgurants raccourcis, de la création artistique à la folie guerrière des hommes.

Romancière et essayiste, Jennifer Lesieur, déjà accueillie aux Franciscaines avec sa biographie de Rose Valland, vient de consacrer une nouvelle biographie à Lee Miller Les Chambres noires de Lee Miller (éditions Robert Laffont). .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Planches Contact Festival #17 Lee Miller par Jennifer Lesieur

An American living in Paris in the 1930s, Lee Miller (1907–1977) was, in turn, a model and a muse to the Surrealists, before becoming the intrepid war correspondent who photographed Dachau, the liberation of Normandy… before taking a photograph of herself, in 1945, in Hitler’s bath.

L’événement Planches Contact Festival #17 Lee Miller par Jennifer Lesieur Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville