Planches Contact Festival #17 Lux Tour A l’origine du coeur Caravane Photo du Collectif Trigone Deauville

Informations pratiques

Deauville

Planches Contact Festival #17 Lux Tour A l’origine du coeur Caravane Photo du Collectif Trigone

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-24 11:00:00

fin : 2026-10-25 18:00:00

Date(s) :

2026-10-24

Le temps d’un week-end, le Planches Contact Festival accueille le LUX Tour, une caravane-studio photographique argentique itinérante qui sillonne la France à la rencontre des publics.

Le temps d’un week-end, le Planches Contact Festival accueille le LUX Tour, une caravane-studio photographique argentique itinérante qui sillonne la France à la rencontre des publics. À travers une expérience participative inédite, petits et grands sont invités à découvrir la magie du laboratoire photographique tout en devenant les auteurs d’une image très personnelle.

La caravane permettra aux visiteurs de profiter d’une expérience unique, grâce au déploiement du projet À l’origine du Cœur porté par le Collectif Trigone. Le dispositif permet de prendre une photographie à partir d’une pulsation du cœur des participants. Les publics sont invités à venir dans la chambre noire afin de déclencher, grâce à un procédé de captation de l’intensité cardiaque, une photo avec leur cœur. Une fois développés, les clichés sont numérisés puis imprimés pour être remis aux visiteurs. Chaque tirage est unique et représente un battement à cet instant T de leur vie.

Un projet porté par le Réseau LUX et labellisé dans le cadre du Bicentenaire de la photographie par le ministère de la Culture. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Planches Contact Festival #17 Lux Tour A l’origine du coeur Caravane Photo du Collectif Trigone

Over the course of a weekend, the Planches Contact Festival hosts the LUX Tour, a travelling analogue photography studio that criss-crosses France to meet the public.

L’événement Planches Contact Festival #17 Lux Tour A l’origine du coeur Caravane Photo du Collectif Trigone Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville