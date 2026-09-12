Informations pratiques

Deauville

Planches Contact Festival #17 Planète Initial

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-23 10:30:00

fin : 2026-10-25 18:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Initial LABO investit Les Franciscaines avec Planète Initial. Un lieu ouvert à tous pour découvrir les savoir-faire, les métiers et les échanges qui mettent en valeur les photographies.

Initial LABO investit Les Franciscaines avec Planète Initial. Un lieu ouvert à tous pour découvrir les savoir-faire, les métiers et les échanges qui mettent en valeur les photographies.

Photographes, tireurs, techniciens et professionnels de l’image vous attendent autour de présentations de papiers et techniques de tirages, d’échanges et de temps de transmission. Fidèle partenaire du festival, Initial LABO met en lumière ceux qui jouent un rôle essentiel dans la matérialité des photographies. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Planches Contact Festival #17 Planète Initial

Initial LABO is setting up shop at Les Franciscaines with Planète Initial. A space open to all, where visitors can discover the skills, trades and exchanges that bring photographs to life.

L’événement Planches Contact Festival #17 Planète Initial Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville