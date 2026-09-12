Planches Contact Festival #17 Prix Swiss Life à 4 mains Le Chaos qui me donne la vie atlas d’un pays imaginé d’Oleñka Carrasco & La Chica Deauville

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Deauville

Planches Contact Festival #17 Prix Swiss Life à 4 mains Le Chaos qui me donne la vie atlas d’un pays imaginé d’Oleñka Carrasco & La Chica

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 21:00:00

fin : 2026-10-23 22:15:00

Date(s) :

2026-10-23

Il existe des pays que l’on quitte. Il en existe d’autres qui continuent de nous habiter. Le Chaos qui me donne la vie est l’un d’eux.

Il existe des pays que l’on quitte. Il en existe d’autres qui continuent de nous habiter. Le Chaos qui me donne la vie est l’un d’eux.

Ce projet est né des mémoires créoles d’El Callao, au Venezuela. De cette terre surgit un pays imaginé, où la photographie respire, où la musique raconte, où les parfums réveillent les mémoires enfouies, où les voix portent ce qui ne peut être dit autrement. Entre concert, récit et installation vivante, Oleñka Carrasco et La Chica composent un atlas sensible où chaque image devient une porte, chaque chanson un passage, chaque souffle une mémoire retrouvée. Il ne s’agit pas de regarder. Il s’agit d’entrer. D’accepter de se perdre. Car il faut parfois traverser un pays imaginaire pour retrouver celui que l’on porte en soi.

Créé en 2014 par la Fondation Swiss Life, le Prix Swiss Life à 4 mains est le seul prix artistique en France à réunir photographie et musique. Il offre à un duo d’artistes la liberté de créer une œuvre originale en croisant leurs univers. Chaque édition soutient la création contemporaine et favorise la rencontre de ces deux disciplines, à travers des expositions et des concerts présentés dans des lieux culturels partout en France.

Performance suivie d’une dédicace. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Planches Contact Festival #17 Prix Swiss Life à 4 mains Le Chaos qui me donne la vie atlas d’un pays imaginé d’Oleñka Carrasco & La Chica

There are countries we leave behind. There are others that continue to live within us. “The Chaos that Gives Me Life” is one of them.

L’événement Planches Contact Festival #17 Prix Swiss Life à 4 mains Le Chaos qui me donne la vie atlas d’un pays imaginé d’Oleñka Carrasco & La Chica Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville