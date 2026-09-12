Planches Contact Festival #17 Projection Génération , carte blanche au festival Les Nuits Photo Deauville
jeudi 22 octobre 2026 · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Planches Contact Festival #17 Projection Génération , carte blanche au festival Les Nuits Photo
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 18:00:00
fin : 2026-10-22 19:30:00
Date(s) :
2026-10-22
Planches Contact Festival confie une carte blanche au festival Les Nuits Photo LNP, festival membre du Réseau LUX, pour une soirée consacrée au film photographique.
Planches Contact Festival confie une carte blanche au festival Les Nuits Photo LNP, festival membre du Réseau LUX, pour une soirée consacrée au film photographique. À travers une dizaine d’œuvres projetées, la photographie quitte le cadre de l’image fixe pour devenir récit, rythme ou expérience, en mêlant archives, créations sonores, textes, montage et images contemporaines.
Entre histoires familiales, mémoires collectives, paysages transformés, quêtes identitaires ou manifestes poétiques, ces films explorent les multiples façons dont les images traversent le temps et nous relient les uns aux autres. La projection sera ponctuée d’une discussion avec le public, invitant à prolonger les œuvres et à échanger autour des regards, des écritures et des nouvelles formes de la création photographique. .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Planches Contact Festival #17 Projection Génération , carte blanche au festival Les Nuits Photo
Planches Contact Festival has given carte blanche to Les Nuits Photo LNP, a member festival of the LUX Network, for an evening dedicated to photographic film.
L’événement Planches Contact Festival #17 Projection Génération , carte blanche au festival Les Nuits Photo Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville
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