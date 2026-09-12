Planches Contact Festival #17 Quentin Bajac & Antonio Somaini Bicentenaire de la Photographie Deauville

Informations pratiques

Deauville

Planches Contact Festival #17 Quentin Bajac & Antonio Somaini Bicentenaire de la Photographie

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 16:00:00

fin : 2026-12-06 17:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Que reste-t-il de la photographie, deux cents ans après son invention ? Comment une technique née au 19ᵉ siècle continue-t-elle de se réinventer à l’heure de l’intelligence artificielle, des images générées et des nouveaux usages du numérique ?

Que reste-t-il de la photographie, deux cents ans après son invention ? Comment une technique née au 19ᵉ siècle continue-t-elle de se réinventer à l’heure de l’intelligence artificielle, des images générées et des nouveaux usages du numérique ? À l’occasion du Bicentenaire de la photographie, Antonio Somaini et Quentin Bajac croisent leurs regards pour interroger les grandes mutations qui traversent aujourd’hui le médium.

Tous deux spécialistes de l’histoire et des évolutions de la photographie, Antonio Somaini et Quentin Bajac comptent parmi les grandes figures de la réflexion contemporaine sur l’image. Historien de l’image et professeur à l’Université Sorbonne Nouvelle, Antonio Somaini consacre ses recherches aux transformations des cultures visuelles contemporaines. Historien de la photographie, Quentin Bajac a dirigé le département de la photographie du MoMA de New York avant de prendre la direction du Jeu de Paume. Ensemble, ils reviennent sur deux siècles d’innovations, de bouleversements techniques et d’évolutions des usages pour éclairer la manière dont la photographie continue de redéfi nir notre rapport aux images et au monde. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Planches Contact Festival #17 Quentin Bajac & Antonio Somaini Bicentenaire de la Photographie

What remains of photography, two hundred years after its invention? How does a technique that emerged in the 19th century continue to reinvent itself in the age of artificial intelligence, computer-generated images and new digital applications?

L’événement Planches Contact Festival #17 Quentin Bajac & Antonio Somaini Bicentenaire de la Photographie Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville