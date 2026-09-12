Planches Contact Festival #17 Rencontre Alain et Léo Keler, Générations de photographes Deauville

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Deauville

Planches Contact Festival #17 Rencontre Alain et Léo Keler, Générations de photographes

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 16:00:00

fin : 2026-10-23 17:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Que transmet-on lorsqu’on est photographe de père en fils ? Un regard, une manière d’habiter le monde, une exigence ou le désir de s’en affranchir ? À travers un dialogue inédit, Alain Keler échange avec son fils Léo Keler.

Que transmet-on lorsqu’on est photographe de père en fils ? Un regard, une manière d’habiter le monde, une exigence ou le désir de s’en affranchir ? À travers un dialogue inédit, Alain Keler, figure majeure du photojournalisme français et membre de l’agence Myop, échange avec son fils Léo Keler, qui développe aujourd’hui sa propre écriture au sein du jeune collectif Hors Format.

Invités de cette 17ᵉ édition du Planches Contact Festival consacrée aux générations, Alain et Léo Keler confronteront leurs expériences, leurs images et leurs engagements lors d’une rencontre animée par Lionel Charrier, co-directeur artistique du festival et directeur photo de Libération, en compagnie de Françoise Denoyelle, grande historienne de la photographie. Entre transmission familiale, évolution des pratiques et regards portés sur un monde en mutation, cette rencontre mettra en lumière la façon dont deux générations de photographes inventent chacune leur manière de raconter le réel en dialogue avec l’histoire de la photographie. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Planches Contact Festival #17 Rencontre Alain et Léo Keler, Générations de photographes

What is passed on when the craft of photography is handed down from father to son? A particular perspective, a way of engaging with the world, a sense of rigour, or the desire to break free from it? In this exclusive conversation, Alain Keler speaks with his son, Léo Keler.

L’événement Planches Contact Festival #17 Rencontre Alain et Léo Keler, Générations de photographes Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville