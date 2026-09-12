Planches Contact Festival #17 Studio Photo Clément Marion, l’expérience du collodion humide Deauville

Informations pratiques

Deauville

Planches Contact Festival #17 Studio Photo Clément Marion, l’expérience du collodion humide

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-23 10:30:00

fin : 2026-10-25 18:30:00

Date(s) :

2026-10-23

Aux Franciscaines, le collodion humide reprend vie le temps des journées inaugurales du Planches Contact Festival.

Aux Franciscaines, le collodion humide reprend vie le temps des journées inaugurales du Planches Contact Festival. Clément Marion y installe son laboratoire photographique et partage avec le public les secrets de ce procédé du 19ᵉ siècle, à travers deux propositions s’initier à cette technique historique ou repartir avec son portrait réalisé sur une plaque de verre.

Les ateliers d’initiation offrent une plongée dans les coulisses de cette technique inventée au 19ᵉ siècle. De la préparation de la plaque de verre à l’apparition de l’image, chaque étape révèle la précision des gestes et la magie d’un procédé où le temps semble suspendu. Pour celles et ceux qui souhaitent repartir avec un souvenir unique, Clément Marion réalise également des portraits au collodion humide.

Chaque plaque est fabriquée à la main et ne peut exister qu’en un seul exemplaire. Avec leur profondeur, leurs imperfections et leur matière si particulière, ces portraits échappent aux codes de la photographie contemporaine pour retrouver le charme des premiers ateliers photographiques. Une rencontre avec un savoir-faire rare… et une image que l’on peut emporter avec soi. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Planches Contact Festival #17 Studio Photo Clément Marion, l’expérience du collodion humide

At Les Franciscaines, the wet collodion process is being revived for the opening days of the Planches Contact Festival.

L’événement Planches Contact Festival #17 Studio Photo Clément Marion, l’expérience du collodion humide Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville