Planches Contact Festival #17 Vernissages des expositions Deauville
vendredi 23 octobre 2026 · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Planches Contact Festival #17 Vernissages des expositions
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-23 19:00:00
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-23 2026-10-24
Le public est invité sur deux temps à découvrir les expositions en compagnie des artistes de l’équipe du festival.
Le public est invité sur deux temps à découvrir les expositions en compagnie des artistes de l’équipe du festival.
Vendredi 23 octobre 19h Vernissage des expositions aux Franciscaines
Samedi 24 octobre 11h30 Vernissage des expositions au Point de Vue .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Planches Contact Festival #17 Vernissages des expositions
The public is invited to explore the exhibitions in two stages, accompanied by the artists from the festival team.
L’événement Planches Contact Festival #17 Vernissages des expositions Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville
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