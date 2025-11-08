Planches d’Automne Festival Théâtre amateur Salle des Fêtes Barbentane

Planches d’Automne Festival Théâtre amateur

Du samedi 8 au lundi 10 novembre 2025. Salle des Fêtes Route de Boulbon Barbentane Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-10

2025-11-08

La compagnie Les Imposteurs a le plaisir de vous annoncer la 6ème édition de son festival de théâtre amateur nommé Planches d’automne .

Du 8 au 10 Novembre, la Compagnie Les Imposteurs présente la 6ème édition du festival de théâtre amateur, Planches d’automne, à la salle des fêtes.

Le festival de théâtre amateur offrira aux barbentanais une riche et festive programmation pour tous les âges.



Samedi 8 Novembre à 20h Boeing Boeing par la Compagnie Les Hirondelles

BOEING BOEING est une comédie narrant les aventures de Robert, un marchand de biens menant de front 3 aventures amoureuses avec des hôtesses de l’air. Au prix d’une gestion sourcilleuse de son emploi du temps, Bernard aidé par son copain d’enfance Robert parvient à les faire défiler dans son appartement parisien, sans qu’elles se rencontrent !… Un jour pourtant son ingénieux système se grippe…l’heure des révélations a sonné et les portes n’arrêtent pas de claquer !



Dimanche 9 Novembre à 17h Variations pour 6 par la Compagnie Les Imposteurs

Il vient de se passer une rixe chez un couple qui recevait des amis. Ils étaient six. La police est intervenue et le commissaire interroge chacun pour savoir ce qui s’est passé. Mais pas une version ne se ressemble. Alors qui a menti et qui est coupable ?



Lundi 10 Novembre à 21h Vous avez un (nouveau) message par la Compagnie Les Albatros

Un soir d’éclipse, sept amis se retrouvent pour un dîner. L’une d’entre eux propose un jeu lire à voix haute devant les amis tous les sms, mails, notifications etc … qui arriveront sur les téléphones portables de chacun au cours du dîner. Les convives ne sont pas tous ravis de cette proposition mais finissent par accepter. La soirée prend alors une autre tournure … .

Salle des Fêtes Route de Boulbon Barbentane 13570 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The company Les Imposteurs is pleased to announce the 6th edition of its amateur theater festival: called Planches d?automne .

German :

Die Theatergruppe Les Imposteurs freut sich, Ihnen die sechste Ausgabe ihres Amateurtheaterfestivals mit dem Namen Planches d’automne anzukündigen.

Italiano :

La compagnia Les Imposteurs è lieta di annunciare la sesta edizione del suo festival di teatro amatoriale Planches d’automne .

Espanol :

La compañía Les Imposteurs se complace en anunciar la 6ª edición de su festival de teatro aficionado, Planches d’automne .

