Planches & Sabots Balade apéritive en calèche (Centre-ville) Saint-Amand-les-Eaux
Planches & Sabots Balade apéritive en calèche (Centre-ville) Saint-Amand-les-Eaux dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Amand-les-Eaux
Planches & Sabots Balade apéritive en calèche (Centre-ville)
25 rue Thiers Saint-Amand-les-Eaux Nord
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-08-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-30
Planches et Sabots Balade apéritive en calèche (Centre-ville)
Laissez-vous guider au cœur de la cité thermale et découvrez les sites patrimoniaux, ponctués d’anecdotes historiques.
Planches et Sabots Balade apéritive en calèche (centre-ville)
Offrez-vous une balade originale en calèche tirée par des chevaux Trait du Nord et partez à la découverte du patrimoine naturel et culturel de Saint-Amand-les-Eaux !
Dates et horaires
Dimanche 26 juillet 2026 de 11h à 12h
Dimanche 30 août 2026 de 11h à 12h
Départ Devant le bureau d’information touristique ce centre-ville, 25 rue Thiers 59230 Saint-Amand-les-Eaux.
Pendant cette balade commentée par Caval’Trait, savourez une planche apéritive (charcuteries et fromages locaux), accompagnée d’une bière artisanale ou d’un jus de pomme local.
Laissez-vous guider au cœur de la cité thermale et découvrez les sites patrimoniaux, ponctués d’anecdotes historiques.
Infos pratiques
Balade limitée à 12 personnes
Balade maintenue à partir de 5 inscrits minimum
Tenue confortable et chaussures adaptées conseillées
Rendez-vous 15 min avant le départ
Réservation obligatoire via la billetterie en ligne aucune vente sur place
Tarifs
Adulte 39 €
Enfant (-10 ans) 22 €
Enfant (-5 ans, sur les genoux d’un parent) gratuit (sans planche ni boisson) .
25 rue Thiers Saint-Amand-les-Eaux 59230 Nord Hauts-de-France +33 3 27 48 39 65
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English :
Planches et Sabots Apre-dinner Horse-Drawn Carriage Ride (Downtown)
Let us guide you through the heart of the spa town and discover its historic sites, punctuated by fascinating historical anecdotes.
L’événement Planches & Sabots Balade apéritive en calèche (Centre-ville) Saint-Amand-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de la Porte du Hainaut