Saint-Amand-les-Eaux

Planches & Sabots Balade apéritive en calèche (Centre-ville)

25 rue Thiers Saint-Amand-les-Eaux Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:00:00

fin : 2026-08-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-30

Planches et Sabots Balade apéritive en calèche (Centre-ville)

Laissez-vous guider au cœur de la cité thermale et découvrez les sites patrimoniaux, ponctués d’anecdotes historiques.

Planches et Sabots Balade apéritive en calèche (centre-ville)

Offrez-vous une balade originale en calèche tirée par des chevaux Trait du Nord et partez à la découverte du patrimoine naturel et culturel de Saint-Amand-les-Eaux !

Dates et horaires

Dimanche 26 juillet 2026 de 11h à 12h

Dimanche 30 août 2026 de 11h à 12h

Départ Devant le bureau d’information touristique ce centre-ville, 25 rue Thiers 59230 Saint-Amand-les-Eaux.

Pendant cette balade commentée par Caval’Trait, savourez une planche apéritive (charcuteries et fromages locaux), accompagnée d’une bière artisanale ou d’un jus de pomme local.

Laissez-vous guider au cœur de la cité thermale et découvrez les sites patrimoniaux, ponctués d’anecdotes historiques.

Infos pratiques

Balade limitée à 12 personnes

Balade maintenue à partir de 5 inscrits minimum

Tenue confortable et chaussures adaptées conseillées

Rendez-vous 15 min avant le départ

Réservation obligatoire via la billetterie en ligne aucune vente sur place

Tarifs

Adulte 39 €

Enfant (-10 ans) 22 €

Enfant (-5 ans, sur les genoux d’un parent) gratuit (sans planche ni boisson) .

25 rue Thiers Saint-Amand-les-Eaux 59230 Nord Hauts-de-France +33 3 27 48 39 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Planches et Sabots Apre-dinner Horse-Drawn Carriage Ride (Downtown)

Let us guide you through the heart of the spa town and discover its historic sites, punctuated by fascinating historical anecdotes.

L’événement Planches & Sabots Balade apéritive en calèche (Centre-ville) Saint-Amand-les-Eaux a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de Tourisme de la Porte du Hainaut