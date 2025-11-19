PLANET’ADOS INFO JEUNES LES MERCREDIS Roujan

PLANET’ADOS INFO JEUNES LES MERCREDIS

Casque réalité virtuelle à l’ALSH de Roujan La Clé des Champs pour les 11-17 ans. Rendez-vous à 13h45 devant la mairie de Magalas (bus) ou à 14h à l’ALSH de Roujan. Sur inscription. Adhésion annuelle à Planet’ Ados 15€

Rue du Coustel Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 7 85 04 58 68 arnaud.gavach@avant-monts.fr

English :

Virtual reality helmet at Roujan’s ALSH La Clé des Champs for 11-17 year-olds. Meet at 1:45pm in front of Magalas town hall (bus) or at 2pm at Roujan’s ALSH. Registration required. Annual Planet’ Ados membership: 15?

German :

Virtual-Reality-Helm im ALSH Roujan La Clé des Champs für 11- bis 17-Jährige. Treffpunkt um 13:45 Uhr vor dem Rathaus von Magalas (Bus) oder um 14 Uhr im ALSH von Roujan. Eine Anmeldung ist erforderlich. Jahresmitgliedschaft bei Planet’ Ados: 15?

Italiano :

Casco di realtà virtuale all’ALSH La Clé des Champs di Roujan per ragazzi dagli 11 ai 17 anni. Appuntamento alle 13.45 davanti al municipio di Magalas (autobus) o alle 14.00 all’ALSH di Roujan. Iscrizione obbligatoria. Iscrizione annuale a Planet’ Ados: 15?

Espanol :

Casco de realidad virtual en el ALSH La Clé des Champs de Roujan para jóvenes de 11 a 17 años. Cita a las 13.45 frente al ayuntamiento de Magalas (autobús) o a las 14.00 en el ALSH de Roujan. Inscripción obligatoria. Abono anual Planet’ Ados: 15?

