PLANET’ADOS LES MERCREDIS DÉFIS SPORTIFS SWITCH Roujan mercredi 28 janvier 2026.

Rue du Coustel Roujan Hérault

Tarif : – –

Début : 2026-01-28
2026-01-28

Défis sportifs Switch à l’ALSH de Roujan La Clé des Champs de 13h45 à 17h30.
Viens défier les animateurs de Planet’ Ados .
Rendez-vous à 13h40 devant la mairie de Magalas (bus) ou à 14h à l’ALSH de Roujan. Sur inscription. Adhésion annuelle à Planet’ Ados 15€
Rue du Coustel Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 7 85 04 58 68  arnaud.gavach@avant-monts.fr

English :

Switch sports challenges at Roujan’s ALSH La Clé des Champs from 1:45pm to 5:30pm.
Come and challenge the Planet’ Ados animators.
Meet at 1.40pm in front of Magalas town hall (bus) or at 2pm at Roujan ALSH. Registration required. Annual Planet’ Ados membership: 15?

