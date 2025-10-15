PLANET’ADOS LES MERCREDIS- DO IT YOURSELF Roujan

Do It Yourself » Fabrique ton jeu de société avec du matériel de récupération » à l’ALSH de Roujan La Clé des Champs. Rendez-vous à 13h45 devant la mairie de Magalas (bus) ou à 14h à l’ALSH de Roujan. Sur inscription. Adhésion annuelle à Planet’ Ados 15€

Rue du Coustel Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 7 85 04 58 68 arnaud.gavach@avant-monts.fr

English :

Do It Yourself « Make your own board game with recycled materials » at Roujan’s ALSH La Clé des Champs. Meet at 1:45pm in front of Magalas town hall (bus) or at 2pm at Roujan’s ALSH. Registration required. Annual Planet’ Ados membership: 15?

German :

Do It Yourself « Fabrique ton jeu de société avec des matériaux de récupération » im ALSH Roujan La Clé des Champs. Treffpunkt: 13:45 Uhr vor dem Rathaus von Magalas (Bus) oder um 14 Uhr im ALSH von Roujan. Eine Anmeldung ist erforderlich. Jahresmitgliedschaft bei Planet’ Ados: 15?

Italiano :

Fai da te: « Crea il tuo gioco da tavolo con materiali riciclati » presso l’ALSH La Clé des Champs di Roujan. Appuntamento alle 13.45 davanti al municipio di Magalas (autobus) o alle 14.00 all’ALSH di Roujan. Iscrizione obbligatoria. Iscrizione annuale a Planet’ Ados: 15?

Espanol :

Hazlo tú mismo » Crea tu propio juego de mesa con materiales reciclados » en el ALSH La Clé des Champs de Roujan. Cita a las 13.45 frente al ayuntamiento de Magalas (autobús) o a las 14.00 en el ALSH de Roujan. Inscripción obligatoria. Abono anual Planet’ Ados: 15?

