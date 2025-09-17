PLANET’ADOS LES MERCREDIS- JEUX DE SOCIÉTÉ BLIND TEST Roujan
PLANET’ADOS LES MERCREDIS- JEUX DE SOCIÉTÉ BLIND TEST
Rue du Coustel Roujan Hérault
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17
2025-09-17
Jeux de société Blind Test à l’ALSH de Roujan La Clé des Champs. Rendez-vous à 13h45 devant la mairie de Magalas (bus) ou à 14h à l’ALSH de Roujan. Sur inscription. Adhésion annuelle à Planet’ Ados 15€
Rue du Coustel Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 7 85 04 58 68 arnaud.gavach@avant-monts.fr
English :
Discover robotics programming with Bee Bot at ALSH Roujan. Meet at 1:45pm in front of Magalas town hall (bus) or at 2pm at Roujan’s ALSH. Registration required. Annual Planet’ Ados membership: 15?
German :
Entdeckung der Roboterprogrammierung mit Bee Bot im ALSH von Roujan. Treffpunkt: 13:45 Uhr vor dem Rathaus von Magalas (Bus) oder um 14 Uhr im ALSH von Roujan. Es ist eine Anmeldung erforderlich. Jahresmitgliedschaft bei Planet’ Ados: 15?
Italiano :
Test cieco dei giochi da tavolo presso l’ALSH La Clé des Champs di Roujan. Appuntamento alle 13.45 davanti al municipio di Magalas (autobus) o alle 14.00 all’ALSH di Roujan. Iscrizione obbligatoria. Iscrizione annuale a Planet’ Ados: 15?
Espanol :
Descubre la programación robótica con Bee Bot en el ALSH de Roujan. Cita a las 13.45 frente al ayuntamiento de Magalas (autobús) o a las 14.00 en el ALSH de Roujan. Inscripción obligatoria. Abono anual Planet’ Ados: 15?
