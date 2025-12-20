PLANET’ADOS LES MERCREDIS JEUX DE SOCIÉTÉ & GALETTE DES ROIS Roujan
PLANET’ADOS LES MERCREDIS JEUX DE SOCIÉTÉ & GALETTE DES ROIS Roujan mercredi 7 janvier 2026.
PLANET’ADOS LES MERCREDIS JEUX DE SOCIÉTÉ & GALETTE DES ROIS
Rue du Coustel Roujan Hérault
Début : 2026-01-07
fin : 2026-01-07
2026-01-07
Jeux de SOCIÉTÉ et galette des ROIS à l’ALSH de Roujan La Clé des Champs de 13h45 à 17h30.
Rendez-vous à 13h40 devant la mairie de Magalas (bus) ou à 14h à l’ALSH de Roujan. Sur inscription. Adhésion annuelle à Planet’ Ados 15€
Rue du Coustel Roujan 34320 Hérault Occitanie +33 7 85 04 58 68 arnaud.gavach@avant-monts.fr
SOCIETY GAMES and galette des ROIS at Roujan’s ALSH La Clé des Champs from 1:45pm to 5:30pm.
Meet at 1.40pm in front of Magalas town hall (bus) or at 2pm at Roujan’s ALSH. Registration required. Annual Planet’ Ados membership: 15?
