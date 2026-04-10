Planétarium #32 : Groenland Théâtre de la Cité internationale Paris

Le cycle Planétarium cartographie les mutations du monde à travers le regard et le dialogue d’invité·es issu·es du monde des sciences, des sciences humaines et de l’art. Chaque intervention prend comme point de départ un lieu, concret ou imaginaire, qui cristallise certains enjeux de notre époque.

Accueilli pour la première fois au Théâtre de la Cité internationale à Paris, cette séance se focalise sur le Groenland, qui a été tout récemment le cœur d’intérêts et d’enjeux à la fois militaires, pétroliers, diplomatiques et culturels. En écho mais aussi avec une grande distance vis-à-vis de cette actualité, l’historien Pierre Singarévelou et l’artiste et performeuse Jessie Kleemann développeront tour à tour leurs visions et réflexions sur le territoire groenlandais. Faisant le lien entre leurs interventions, l’artiste et chercheur Éric Valette accompagne chaque séance du Planétarium par une cartographie visuelle composée en direct.

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Traduction simultanée anglais – français

Dans le cadre du cycle Planétarium, avec le Centre Pompidou.

Le lundi 13 avril 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-13T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-14T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-13T19:00:00+02:00_2026-04-13T21:00:00+02:00

Théâtre de la Cité internationale 17, boulevard Jourdan 75014 Paris

https://www.theatredelacite.com/planetarium-32 +33185535385 reservations@theatredelacite.com



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