Planétarium A la recherche de la 9ème planète PLANETARIUM DE REIMS Reims

Planétarium A la recherche de la 9ème planète

PLANETARIUM DE REIMS 49 avenue du Général de Gaulle Reims Marne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-26 14:30:00

fin : 2025-12-26

Date(s) :

2025-12-26 2026-01-02

Pourquoi Pluton n’est-elle plus une planète ?Tout public

Séance sous la coupole du Planétarium.

Le 24 août 2006, 76 ans seulement après sa découverte, Pluton était déchue de son statut de planète du système solaire.

Au cours des siècles, le nombre de planètes a effectivement fluctué au gré de l’évolution technologique et des critères définis par les astronomes.

De nos jours, la recherche active d’une neuvième planète, située au-delà de Pluton, pourrait de nouveau faire évoluer le compteur !

Niveau Adultes, ados et enfants dès 8 ans

Réservation conseillée, par téléphone. .

PLANETARIUM DE REIMS 49 avenue du Général de Gaulle Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 35 34 70

English : Planétarium A la recherche de la 9ème planète

Why is Pluto no longer a planet?

L’événement Planétarium A la recherche de la 9ème planète Reims a été mis à jour le 2025-12-01 par ADT de la Marne