Planétarium A l’échelle de l’univers PLANETARIUM DE REIMS Reims mercredi 18 février 2026.
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2026-02-18 16:45:00
fin : 2026-02-18
2026-02-18 2026-02-25
Tout public
Séance sous la coupole du Planétarium.
Que représentent les distances qui nous séparent des différents objets peuplant l’espace ?
De la Terre, nous passerons rapidement à la distance Terre-Lune puis nous découvrirons le système solaire.
Ensuite, nous arriverons dans le monde des étoiles et des galaxies toujours plus lointaines…
Public Adulte, ados et enfants à partir de 12 ans.
Durée 55 min. .
PLANETARIUM DE REIMS 49 avenue du Général de Gaulle Reims 51100 Marne Grand Est +33 3 26 35 34 70
