PLANETARIUM DE REIMS 49 avenue du Général de Gaulle Reims Marne

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 16:45:00

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25

Tout public

Séance sous la coupole du Planétarium.

Que représentent les distances qui nous séparent des différents objets peuplant l’espace ?

De la Terre, nous passerons rapidement à la distance Terre-Lune puis nous découvrirons le système solaire.

Ensuite, nous arriverons dans le monde des étoiles et des galaxies toujours plus lointaines…

Public Adulte, ados et enfants à partir de 12 ans.

Durée 55 min. .

